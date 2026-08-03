Niedrigwasser
Neuer Bundesverkehrsminister Bilger lädt zu Fachkonferenz

Angesichts der niedrigen Pegelstände an wichtigen Flüssen wie dem Rhein hat Bundesverkehrsminister Bilger eine Fachkonferenz angekündigt. Das Treffen sei für Donnerstag in Bonn angesetzt, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Es sollten mögliche Maßnahmen zur Bewältigung der Situation besprochen werden.

    Ansicht einer roten Hängebrücke über den Rhein mit extrem niedrigem Wasserstand.
    Niedrigwasser im Rhein bei Emmerich (picture alliance / Jochen Tack)
    Wer an der Konferenz teilnehmen wird, war zunächst noch unklar. Das Ministerium verwies zudem auf bereits eingeleitete Maßnahmen wie den Aktionsplan für Niedrigwasser.
    Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas. Laut Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes könnte der Pegel an der wichtigen Engstelle Kaub in den kommenden Tagen auf ein neues Rekordtief von 18 Zentimetern fallen. Der Gütertransport per Schiff ist erheblich eingeschränkt. Auch auf anderen Flüssen ist die Schifffahrt wegen des Niedrigwassers beeinträchtigt.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

    Niedrigwasser deutscher Flüsse – NRW-Verkehrsminister fordert Bundesmittel
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.