Wegner und die zehn Senatorinnen und Senatoren kamen zu ihrer ersten Arbeitssitzung zusammen. Danach wurden die Staatssekretäre vereidigt. Außerdem werden in den Senatsverwaltungen Amtsübergaben erfolgen.

Die gestrige Wahl hatte sich länger hingezogen als erwartet, weil CDU-Landeschef Wegner erst im dritten Anlauf im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt wurde. Er erhielt 86 Stimmen, das sind genau so viele, wie die Koalitionsparteien CDU und SPD haben. Allerdings erklärte die AfD-Fraktion, Wegner habe auch Stimmen aus ihren Reihen erhalten.

Der SPD-Abgeordnete Rauchfuß legte der Parteispitze der Berliner Sozialdemokraten, Giffey und Saleh, den Rücktritt nahe. Man habe einen Fehlstart der Koalition erlebt, sagte Rauchfuß im Deutschlandfunk . Nun sei man an einem Punkt angelangt, an dem politische Verantwortung für die letzten zwei Jahre übernommen werden müsse. Rauchfuß betonte, in der SPD müssten Dinge aufgearbeitet werden, die möglichweise zu einer anderen Landesspitze führten.