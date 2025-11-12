Bundeskabinett

Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma im Tiergarten Berlin. (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Außerdem geht es um den Erhalt der historischen Orte und die Vermittlung und Forschung mittels neuer Ausstellungsformen. Kulturstaatsminister Weimer sagte, die Bundesrepublik trage eine dauerhafte Verantwortung, die staatlich begangenen Verbrechen des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten und der Opfer zu gedenken. Gedenkstätten und Erinnerungsorte seien dabei zentrale Pfeiler des demokratischen Selbstverständnisses in Deutschland.

Anfeindungen gegen NS-Gedenkstätten

In dem Papier wird auch auf wachsende Anfeindungen gegen NS-Gedenkstätten hingewiesen. Deren Arbeit werde infrage gestellt, historische Fakten würden geleugnet, Mitarbeiter verunsichert oder bedroht.

Das von der Ampel-Koalition geplante Thema Verbrechen des deutschen Kolonialismus ist nicht Teil des Konzepts.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.