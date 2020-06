Neues Video Rezo zerstört nicht die Presse

Vor einem Jahr hat der Youtuber Rezo mit seiner Fundamentalkritik an der Regierung für große Aufregung gesorgt. Jetzt kritisiert er in einem einstündigen Video Missstände in der Zeitungsbranche. Schon dass er sein Video "Die Zerstörung der Presse" nennt, sei clever, kommentiert Carsten Pilger.

Von Carsten Pilger

