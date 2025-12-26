Angriff auf IS-Stellungen

Ein Zerstörer der US Navy (Archivfoto) (imago-images/Zuma Wire)

Das nigerianische Außenministerium betonte, die Angriffe im nordwestlichen Bundesstaat Sokoto seien in Absprache und Zusammenarbeit mit den Amerikanern durchgeführt worden, "um der anhaltenden Bedrohung durch Terrorismus und gewalttätigen Extremismus entgegenzuwirken". Im Zentrum habe daher der Kampf gegen Terroristen gestanden, es gehe nicht um bestimmte Religionen. Sokoto grenzt im Norden an den Niger und gilt als einer der wichtigsten Einfallspunkte für dschihadistische Gruppen in den Nordwesten Nigerias.

Nigeria wird von zahlreichen Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und Bevölkerungsgruppen erschüttert, denen Christen wie Muslime zum Opfer fallen. Das Land ist in einen mehrheitlich muslimischen Norden und einen weitgehend christlichen Süden geteilt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.