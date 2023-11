Nachhaltigkeit

Was der Sport von Konzerten lernen kann

Anreise, Elektrizität, Abwasser: Drei Bereiche, in denen die NGO Cradle to Cradle bei Konzerten Lösungen getestet hat, um nachhaltiger zu sein. Nora Griefahn von Cradle to Cradle spricht darüber, was davon für Events im Sport adaptierbar ist.

09.11.2023