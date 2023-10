UNO-Sicherheitsrat

Der UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York (picture alliance / Xinhua News Agency / Manuel El¨ªas)

Der UNO-Nothilfekoordinator Griffiths sagte in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates in New York, seit dem 7. Oktober seien mehr Menschen getötet worden als damals in sieben Wochen. Bei dem Großangriff der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas starben in Israel etwa 1.400 Menschen. Durch die israelischen Gegenschläge im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 2.800 Menschen getötet.

Griffiths äußerte sich im Sicherheitsrat auch zu dem Angriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus. Der Gazastreifen habe eine Einrichtung verloren, in der jedes Jahr rund 45.000 Menschen behandelt worden seien, erklärte der Nothilfekoordinator. Das schwäche das marode Gesundheitssystem zusätzlich. Laut Griffiths war es nicht das erste Mal, dass die Klinik getroffen wurde. Schon am vergangenen Wochenende habe es einen Angriff gegeben.

