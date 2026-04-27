Reise in die Golfregion
Nouripour (Grüne) kritisiert europäische Haltung zum Iran-Krieg als zu passiv

Bundestagsvizepräsident Nouripour hat den europäischen Staaten eine zu passive Haltung zum Iran-Krieg vorgeworfen. Europa reagiere nur und agiere zu wenig, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk.

    Das Bild zeigt eine Porträtaufnahme von Nouripour. Er träg teinen dunklen Anzug und ein dunkles Hemd und schaut in die Kamera.
    Grünen-Politiker Omid Nouripour (Grüne) (picture alliance / dpa / Daniel Vogl)
    Die Länder in der Golfregion erwarteten von Europa so etwas wie eine Grundpräsenz und wunderten sich, wo diese denn bleibe. Es gebe das Gefühl, dass die Europäer warteten, bis die Amerikaner ihnen etwas vorschlügen.

    Mehr Unterstützung für Libanon gefordert

    Stattdessen müssten die Europäer mehr über eigene Beiträge nachdenken, meinte Nouripour. Er forderte unter anderem mehr Unterstützung der Zentralregierung im Libanon. Das Land stehe am Abgrund. Außerdem müsse beim Thema Flugverkehr international mehr miteinander geredet werden, damit man sich nicht gegenseitig das Kerosin vor der Nase wegkaufe. Solche Momente der Kooperation müssten jetzt hochgefahren werden.
    Nouripour hält sich derzeit zu einem Besuch in der Golfregion auf.

    Weiterführende Informationen

    Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.