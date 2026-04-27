Reise in die Golfregion

Die Länder in der Golfregion erwarteten von Europa so etwas wie eine Grundpräsenz und wunderten sich, wo diese denn bleibe. Es gebe das Gefühl, dass die Europäer warteten, bis die Amerikaner ihnen etwas vorschlügen.
Mehr Unterstützung für Libanon gefordert
Stattdessen müssten die Europäer mehr über eigene Beiträge nachdenken, meinte Nouripour. Er forderte unter anderem mehr Unterstützung der Zentralregierung im Libanon. Das Land stehe am Abgrund. Außerdem müsse beim Thema Flugverkehr international mehr miteinander geredet werden, damit man sich nicht gegenseitig das Kerosin vor der Nase wegkaufe. Solche Momente der Kooperation müssten jetzt hochgefahren werden.
Nouripour hält sich derzeit zu einem Besuch in der Golfregion auf.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.