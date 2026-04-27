Reise in die Golfregion

Grünen-Politiker Omid Nouripour (Grüne) (picture alliance / dpa / Daniel Vogl)

Mehr Unterstützung für Libanon gefordert

Stattdessen müssten die Europäer mehr über eigene Beiträge nachdenken, meinte Nouripour. Er forderte unter anderem mehr Unterstützung der Zentralregierung im Libanon. Das Land stehe am Abgrund. Außerdem müsse beim Thema Flugverkehr international mehr miteinander geredet werden, damit man sich nicht gegenseitig das Kerosin vor der Nase wegkaufe. Solche Momente der Kooperation müssten jetzt hochgefahren werden.

Nouripour hält sich derzeit zu einem Besuch in der Golfregion auf.

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Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.