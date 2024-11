Außenhandel

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Schularick, sagte , mit einem Sieg Trumps beginne der ökonomisch schwierigste Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Schularick rechnet in den USA mit protektionistischen Zöllen und Einfuhrbeschränkungen. Diese dürften das Wachstum in Deutschland und Europa weiter belasten. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Wambach. Er verwies zudem auf niedrigere Steuern in den USA. Das erhöhe den Druck auf europäische Unternehmen, ihre Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern.