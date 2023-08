Erdboden

Das unterschätzte Ökosystem

In Böden leben mehr Spezies als in Baumkronen, der Tiefsee oder an Korallenriffen. Zu diesem Schluss kommen Schweizer Forscher. Bisher wird aber nur wenig für den Erhalt der Biodiversität getan, obwohl Erdböden auch für den Klimaschutz wichtig sind.

11.08.2023