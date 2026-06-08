Nach Eskalation im Nahen Osten
Ölpreise steigen wieder deutlich an

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder deutlich gestiegen.

    Eine Erdölpumpe im Sonnenuntergang
    Im Nahen Osten sind die Erdölpreise wieder deutlich gestiegen (Archivbild). (imago / Levine-Roberts)
    So kostete ein Barrel, 159 Liter , Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent am frühen Morgen rund 97 US-Dollar. Das sind vier Prozent mehr als Ende vergangener Woche. Zu Beginn des Jahres hatte der Krieg im Nahen Osten den globalen Ölmarkt erschüttert. Zwischenzeitlich kostete ein Barrel Öl mehr als 120 US-Dollar.
    Der Iran und Israel greifen sich seit gestern Abend wieder gegenseitig an - trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe.

    Weiterführende Informationen

    Nahost-Krieg - Iran und Israel melden gegenseitige Luftangriffe
    Die wichtigsten Entwicklungen gibt es auch in unseren Newsblog zur Lage im Nahen Osten.
    Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.