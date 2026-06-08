Nach Eskalation im Nahen Osten

So kostete ein Barrel, 159 Liter , Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent am frühen Morgen rund 97 US-Dollar. Das sind vier Prozent mehr als Ende vergangener Woche. Zu Beginn des Jahres hatte der Krieg im Nahen Osten den globalen Ölmarkt erschüttert. Zwischenzeitlich kostete ein Barrel Öl mehr als 120 US-Dollar.
Der Iran und Israel greifen sich seit gestern Abend wieder gegenseitig an - trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe.
Weiterführende Informationen
Nahost-Krieg - Iran und Israel melden gegenseitige Luftangriffe
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.