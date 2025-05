Lob aus Östereich für die Verschärfung der Grenzkontrollen in Deutschland (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Er sei froh und dankbar, dass es auch in Deutschland einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik gebe, sagte der ÖVP-Politiker im Podcast von Table.Briefings. Zugleich verwies er darauf, dass jene Menschen, die wirklich Asyl brauchten, immer einen Platz in Europa haben sollten. Aber die, die aus wirtschaftlichen Gründen einwanderten, würden nicht benötigt, betonte Hattmannsdorfer.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte erklärt, mit schärferen Kontrollen solle ein klares Signal in die Welt gesendet werden, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland verändert habe.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.