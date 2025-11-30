Bundesparteitag in Hannover

Grünen-Parteitag in Hannover (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover sagte er, die Grünen seien immer eine Partei des Fortschritts gewesen. Dies müsse man auch zeigen. Özdemir betonte wörtlich: "Wir können Auto, diese Partei kann Auto."

Er sprach weiter von einem "angeschlagenen Sicherheitsgefühl" der Menschen im Land. Für Kriminelle gebe es keinen Rabatt, auch keinen Kulturrabatt. Wer die freie Lebensweise abschaffen wolle, sei sein Gegner, egal, woher er komme, so Özdemir.

Seine Parteikollegen mahnte er, Wähler gewinne man nicht mit radikalen Sprüchen oder mit Parolen aus dem Wolkenkuckucksheim.

Der Bundesparteitag der Grünen in Hannover hatte am Freitag begonnen. Heute geht er zu Ende.

