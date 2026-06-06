Sich stauende Schiffe vor und hinter der Straße von Hormus in der Darstellung einer Schiff-Tracker-App. (Archivbild) (dpa / M.i.S. / Bernd Feil)

Laut der Deutschen Marine befänden sich 44 davon im Persischen Golf, berichtete die "Welt am Sonntag". Drei Schiffe seien bereits attackiert worden. Insgesamt habe es demnach seit Beginn des Irankrieges mehr als 30 Angriffe auf Schiffe gegeben. Teilweise seien dabei auch Menschen getötet worden.

In den vergangenen Stunden hatte es neue Kampfhandlungen in der Region gegeben, wie das US-Militär mitteilte. Offiziell gilt seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe. Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran dauern weiter an.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.