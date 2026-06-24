Sachsen-Anhalt

Kinder springen in das Wasser in einem Strandbad. (picture alliance / Roland Mühlanger / picturedesk)

Das Argument, es ginge um Sicherheit und Baderegeln, erscheine nicht stichhaltig, sagte deren Sprecher Bickerich dem Deutschlandfunk. Viele Bäder mit internationalem Publikum arbeiteten seit Jahren mit Piktogrammen, die Menschen ohne Deutschkenntnisse gut verstünden. Auch international sei dies weitgehend Standard. Man stelle sich vor, wie groß die Aufregung wäre, müssten deutschsprachige Reisende in Mallorca Spanisch- oder Katalanischkenntnisse oder am Roten Meer Arabischkenntnisse nachweisen, bevor sie baden gingen.

Zudem sieht die Antidiskriminierungsstelle Anhaltspunkte für einen möglichen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der Ausschluss von Menschen, die nicht Deutsch sprechen, könne grundsätzlich eine unzulässige Benachteiligung sein, auch wenn darüber am Ende Gerichte entscheiden müssten, fügte Bickerich hinzu.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.