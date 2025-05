Istanbul

Ohne Putin: Erste direkte Gespräche zwischen Ukraine und Russland seit drei Jahren

In Istanbul sprechen erstmals seit mehr als drei Jahren offizielle Vertreter der Ukraine und Russlands direkt miteinander. Der türkische Außenminister Fidan empfing die Abgesandten beider Seiten am Verhandlungsort. In einer im Fernsehen übertragenen Begrüßungsrede betonte er die Notwendigkeit einer raschen Feuerpause im Ukraine-Krieg.