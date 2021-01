Seit Monaten wiederholt IOC-Präsident Thomas Bach gebetsmühlenartig: Die Olympischen Spiele von Tokio werden im Sommer 2021 stattfinden. "We all will be able to celebrate the Olympic Games Tokyo 2021." "Überall große Entschlossenheit, diese Olympischen Spiele wirklich zu einem großartigen Erfolge zu machen."

Angespannte Corona-Situation in Tokio

Und so oft Bach dies wiederholt, erreichen das IOC genauso oft schlechte Nachrichten aus Japan: "Zuletzt haben auch in Tokio die Neuinfektionen rasant zugenommen. Der Impfstart in weiter Ferne die Corona-Stationen voll."

Trotzdem, der deutsche IOC-Präsident und sein Komitee halten an Tokio als Ausrichter fest. Ihre Aufgabe sei es, Olympische Spiele zu organisieren, statt sie abzusagen. An Spekulationen wolle man sich nicht beteiligen: "Our task is to organize Olympic Games and not to cancel Olympic Games". Bach wies Kritik zurück, in Pandemiezeiten an Olympia festzuhalten. Dies sei ganz sicher nicht unverantwortlich, so der IOC-Präsident.

Laut Umfragen sollen 80 Prozent der Japaner gegen eine Austragung der Spiele im Sommer sein. Nur eine Momentaufnahme, sagt Japans Olympia-Chef Toshiro Muto: "Wir hoffen, dass sich die Situation verbessern wird. Dann wird sich auch die Stimmung im Land verbessern."

Zuviel steht auf dem Spiel für das IOC und auch für die japanischen Gastgeber. Die Verschiebung der Spiele hat die Kosten noch einmal um knapp 2,3 Milliarden Euro auf insgesamt 13 Milliarden ansteigen lassen. Vor allem, so Bach, arbeite man daran, die olympischen Träume der Athleten wahr werden zu lassen.

Coronavirus von den Spielen fernhalten

Hilfe und Hoffnung soll neben dem Impfstoff ein ganzes Paket an Hygiene-, Quarantäne-, Test- und Schutzmaßnahmen bringen, um das Coronavirus von den Spielen fernzuhalten. Anfang Februar wird dazu ein erstes Handbuch veröffentlicht, in dem genau beschrieben wird, wie die Spiele sicher organisiert werden können.

Keine bevorzugte Impfung für Sportler

Eine bevorzugte Impfung für Sportler schließt das IOC aus. Kein Athlet habe das Recht, sich vorzudrängeln, so Bach. Allerdings sollen sich die Nationalen Olympischen Komitees mit ihren jeweiligen Regierungen darüber austauschen, ob und wann Vorfeld der Spiele Sportler geimpft werden können.

Frage der Zuschauer noch völlig offen

Völlig offen ist derzeit, ob Zuschauer in den Arenen die Wettkämpfer verfolgen dürfen. Auch wenn sich alle volle Stadien und jubelnde Fans wünschten, so IOC-Präsident Thomas Bach. Im Moment müsse man sich in Fleiß und Geduld üben.