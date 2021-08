Olympische Spiele in Tokio Belarussische Sprinterin sollte zur Abreise gezwungen werden

Eigentlich hätte Kristina Timanowskaja am Montag in Tokio über die 200 Meter sprinten sollten – stattdessen weiß sie nicht, ob sie sicher in ihr Heimatland Belarus zurückkehren kann. Denn nachdem sie belarussische Sportfunktionäre kritisiert hatte, sollte sie offenbar gewaltsam nach Hause gebracht werden.

Von Maximilian Rieger und Robert Kempe