Krieg im Nahen Osten

Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf, gesehen von Khor Fakkan. (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Die Tagesproduktion könne im kommenden Monat um 206.000 Barrel gesteigert werden, teilten die acht Kernstaaten mit. Zu ihnen zählen auch die vom Iran-Krieg betroffenen Länder Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Wegen der Blockade der Straße von Hormus können derzeit aber kaum Öltanker die geförderten Mengen abtransportieren. Deshalb wurde die Gesamtproduktion von Öl zuletzt um rund zehn Millionen Barrel gesenkt, wie die Internationale Energieagentur im vergangenen Monat mitteilte. Ein Barrel entspricht 159 Litern Öl.

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Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.