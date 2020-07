Der Solinger Gitarrist Jens Filser hat Jazz-Gitarre studiert, Blues gespielt, Rock-Feeling und u.a. die Bands von Layla Zoe, Tommy Schneller bereichert, er ist beim Jazz-Festival Montreux aufgetreten und hat Alben anderer Künstler produziert. Während der Corona-Krise ist es auch ihm weitestgehend unmöglich, aufzutreten. Doch für ein "open up"-Konzert im Kölner Funkhaus hat er sein Jens Filser Organic Blues Project aktiviert - und die in den USA geborene Sängerin Brenda Boykin eingeladen.

Die Sängerin und die drei Männer kamen am 10. Mai in das Kölner Funkhaus, sie trugen Masken, als sie ihre Instrumente im menschenleeren Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufbauten, und zu einem Konzert gehören eigentlich Zuschauerinnen und Zuschauer, doch die durfte es corona-bedingt nicht geben. Und so war es von Beginn an eine spezielle Atmosphäre und ein besonderes Wagnis: Denn die Formation hatte sich wegen der Pandemie lange nicht gesehen, geschweige denn zusammen musiziert.

Jens Filser, Gesang/akustische & elektrische Gitarre

Brenda Boykin, Gesang

Dirk Schaadt, Hammond B3

Mickey Neher, Gesang/Schlagzeug

Aufnahme vom 10.5.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Das vollständige Konzert hören Sie hier: Jens Filser Organic Blues Project@DLF (80:34)