Zugegeben: Ganz ohne Strom funktioniert keine Konzertaufnahme, auch nicht, wenn Kai Strauss & The Acoustic Blues Allstars zu Gast sind. Dennoch war es ein besonders elektrisierendes Konzert, das die fünfköpfige Band spielte: Denn ohne die Corona-Pandemie wäre die Formation im Mai eigentlich in Großbritannien auf Tour gewesen, doch es kam bekanntlich anders…

Legt das groovende Fundament: Bassist Kevin Duvernay (Deutschlandradio/Tim Schauen)

Ist auch in der Band The Bluesanovas aktiv: Keyboarder Nico Dreier am Flügel (Deutschlandradio/Tim Schauen)

Kai Strauss & The Acoustic Blues Allstars:

Kai Strauss, Gitarre/Gesang

Alex Lex, Schlagzeug

Kevin Duvernay, Bass

Thomas Feldmann, Harp/Saxofon

Nico Dreier, Keyboards

Aufnahme vom 22.5.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal