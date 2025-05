Nach Verfassungsschutz-Entscheidung

Ungarns Premier Viktor Orbán (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Im Onlinedienst X schrieb Orban an die Parteivorsitzenden Weidel gerichtet, sie könne sich auf ihn verlassen. Mit Blick auf die Einstufung der Partei durch den Verfassungsschutz fragte Orban zudem wörtlich, "was zum Teufel in Deutschland los" sei. Zuvor war bereits in den USA Kritik laut geworden. Vizepräsident Vance warf den deutschen Behörden vor, die AfD bewusst schwächen zu wollen. Außenminister Rubio sprach von "versteckter Tyrannei" in Deutschland.

Dem widersprach das Auswärtige Amt in Berlin. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes sei das Ergebnis einer gründlichen und unabhängigen Prüfung zum Schutz der deutschen Verfassung und Rechtsstaatlichkeit.

