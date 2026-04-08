Iran-Krieg

Auftakt der Gespräche solle am Freitag in der Hauptstadt Islamabad sein, teilte Sharif auf der Online-Plattform X mit. Ziel sei, dass die Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln. Ob die Gespräche direkt oder indirekt geführt werden, blieb offen. Pakistan hatte die Einigung auf die Feuerpause vermittelt. Grundlage der Verhandlungen in Islamabad soll ein von Teheran vorgelegtes 10-Punkte-Papier sein, über dessen genaue Inhalte bislang keine gesicherten Informationen vorliegen.
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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.