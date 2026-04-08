Iran-Krieg
Pakistan lädt nach erfolgreicher Vermittlung für Freitag zu Verhandlungen ein

Der pakistanische Ministerpräsident Sharif hat die Delegationen der USA und des Iran zu weiteren Verhandlungen eingeladen.

    Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif im Profil vor unscharfem Hintergrund.
    Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte als Vermittler zwischen den USA und Iran den zweiwöchigen Aufschub vorgeschlagen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hasnoor Hussain)
    Auftakt der Gespräche solle am Freitag in der Hauptstadt Islamabad sein, teilte Sharif auf der Online-Plattform X mit. Ziel sei, dass die Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln. Ob die Gespräche direkt oder indirekt geführt werden, blieb offen. Pakistan hatte die Einigung auf die Feuerpause vermittelt. Grundlage der Verhandlungen in Islamabad soll ein von Teheran vorgelegtes 10-Punkte-Papier sein, über dessen genaue Inhalte bislang keine gesicherten Informationen vorliegen.

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    Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.