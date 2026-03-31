Reform der Krankenversicherung

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die schwarz-rote Koalition müsse nun den Mut haben, Änderungen auch gegen erhebliche Widerstände durchzusetzen, sagte Pantazis im Deutschlandfunk. Dies sei absolut notwendig, um das System zu stabilisieren. Mit Gegenwehr sei insbesondere im Gesundheitsbereich zu rechnen, wo es viele Lobbygruppen gebe.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen appellierte an die Politik, rasch über die von Experten vorgelegten Empfehlungen zu entscheiden. GKV-Verbandschef Blatt sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, das größte Einsparpotenzial liege darin, die Finanzierung der Gesundheitskosten für Bürgergeldbezieher künftig durch Steuergelder vorzunehmen. Das seien zwölf Milliarden Euro. Der Vorschlag, dass Krankenkassen nicht mehr Geld ausgeben sollen als sie einnehmen, bringe rund fünf Milliarden Euro an Ersparnis.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte gestern insgesamt 66 Empfehlungen zur Reform der gesetzlichen Kassen vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.