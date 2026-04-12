Ungarn

Parlamentswahl hat begonnen - Niederlage Orbáns möglich

In Ungarn hat die international mit großer Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale in dem mittelosteuropäischen Land schließen um 19.00 Uhr, erste Ergebnisse sollen wenig später vorliegen. In letzten Umfragen lag die Fidesz-Partei von Regierungschef Orbán deutlich hinter der Partei Tisza des Oppositionspolitikers Magyar.