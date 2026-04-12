Orbán regiert seit 2010 ununterbrochen, nachdem er das Land bereits von 1998 bis 2002 geführt hatte. Kritiker werfen dem 62-Jährigen vor, Ungarn mit einem autoritären Kurs in eine "illiberale Demokratie" umgewandelt zu haben. Orbán steht der EU kritisch gegenüber und hat gute Beziehungen sowohl zum russischen Staatschef Putin als auch zu US-Präsident Trump.
Der 45-jährige Magyar, früher selbst Fidesz-Mitglied, steht für einen pro-westlichen Kurs und will Ungarn nach eigenen Angaben zu einem verlässlichen NATO- und EU-Partner machen.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.