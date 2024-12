Alice Weidel als AfD-Kanzlerkandidation nominiert (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Bestätigung durch den Bundesparteitag Mitte Januar in Riesa gilt als Formsache. Bei früheren Bundestagswahlen hatte die AfD auf die Aufstellung eines eigenen Bewerbers verzichtet. In ihrer ersten Stellungnahme formulierte Weidel einen Regierungsanspruch für ihre Partei. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte sie, auch wenn die AfD absehbar keine Koalitionspartner habe, sei dies keine reine Symbolik. Sie stelle sich gerne in den Dienst der Partei. Die CDU grenze mit ihrer Blockadehaltung gegenüber der AfD Millionen von Wählern aus.

Vor der AfD-Bundesgeschäftsstelle protestierten rund 200 Menschen. Sie verlangten ein Verbot der Partei.

