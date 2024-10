Pechstein-Prozess um Millionen – und die Wahrheit

Claudia Pechstein fordert Schadenersatz vom Eislauf-Weltverband. (IMAGO / ANP / IMAGO)

Pechstein ist mittlerweile 52 Jahre alt, seit 2009 kämpft sie gegen die ISU und dafür, ihren sportlichen Ruf wieder herzustellen. Sie sagt, sie habe nicht gedopt. Und die ISU soll zahlen: acht Millionen Euro Schadenersatz fordern ihre Anwälte.

Claudia Pechstein wurde 2009 wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln für zwei Jahre gesperrt. Grundlage für die Entscheidung war ein erhöhter Retikulozyten-Wert, der bei Blutkontrollen bei der Mehrkampf-WM in Hamar im Februar 2009 durchgeführt wurde. Retikulozyten sind „junge“ rote Blutkörperchen, die nur eine kurze Zeit lang nachweisbar sind, ehe sie zu „erwachsenen“ Blutkörperchen werden. Diese sind für den Sauerstofftransport im Körper zuständig.

Pechstein bestritt, jemals gedopt zu haben und ruft den Internationalen Sportgerichtshof CAS an. Der bestätigt die Entscheidung der Internationalen Eislaufunion ISU. Sie bleibt dabei: Claudia Pechstein habe gedopt.

Pechstein führt an, dass ihr erhöhter Retikulozyten-Wert von einer Blutanomalie herrührt. Tatsächlich wird bei ihr eine solche, vom Vater vererbte Anomalie, festgestellt. Sowohl die deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie als auch ein Gutachter des Eislauf-Weltverbandes betonen, dass die erhöhte Retikulozyten-Zahl dadurch begründet werden kann.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne urteilt seit 1984 bei Streitfällen im Sport und er hatte die Sperre für Pechstein trotz der Blutanomalie bestätigt. Pechstein war daraufhin zunächst vor mehrere Schweizer Gerichte gezogen und hatte schließlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Individualbeschwerde eingereicht, weil sie den Sportgerichtshof für parteiisch hielt. Der CAS sei ihrer Meinung nach nicht die geeignete Institution, um solche Fälle zu entscheiden. Er sei den Verbänden näher als den Sportlerinnen und Sportlern und diese sollten auch das Recht haben, vor ordentliche Gerichte zu ziehen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte folgte Pechsteins Argumentation nicht, sondern bescheinigte dem CAS Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Allerdings bemängelte er, dass die Statuten des CAS kein faires Gerichtsverfahren gewährleisten: Weil der Prozess vor dem CAS nicht öffentlich in einer mündlichen Verhandlung stattgefunden hat, wie es Pechstein gefordert hatte, wurde ihr eine Entschädigung von 8.000 Euro zugesprochen. An ihrer Dopingsperre änderte das aber nichts.

Nach Ablauf der Sperre am 8. Februar 2011 qualifiziert sich Claudia Pechstein mit 38 Jahren bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt für den Weltcup. Es folgen sechsmal WM-Bronze und einmal -Silber sowie einmal EM-Silber. 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking startet sie bei Olympischen Winterspielen. Mit insgesamt acht Olympia-Teilnahmen stellt sie einen Rekord auf.

Mit dem CAS-Urteil 2009 startet Claudia Pechstein einen Prozess-Marathon. Sie will, dass die Dopingvorwürfe gegen sie ausgeräumt werden. 2015 hatte die ISU Revision gegen eine Entscheidung des OLG München eingelegt, eine Schadenersatzklage von Claudia Pechstein zuzulassen. Vor zwei Jahren, im Juni 2022, gibt das Bundesverfassungsgericht wiederum einer Beschwerde von Claudia Pechstein statt: Sie habe vor dem CAS kein faires Verfahren bekommen. Damit ist ihre Schadenersatzklage gegen die ISU vor dem OLG München zulässig, die nun verhandelt wird. Die Schadenersatzklage beläuft sich laut Pechsteins Anwälten mittlerweile auf acht Millionen Euro inklusive Schmerzensgeld.

Pechstein erklärt, moralisch sei sie längst rehabilitiert. Der Deutsche Olympische Sportbund habe bereits Anfang 2015 betont, dass sie Opfer und nicht Täter sei. „Allerdings fehlt noch die juristische Rehabilitierung“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe nie gedopt. Insofern blicke ich voller Zuversicht auf die Verhandlung.“ Pechstein erklärte darüber hinaus, dass sie gesprächsbereit sei, sollte das Gericht einen Vergleich vorschlagen. Allerdings nur dann, wenn die ISU ein Fehlurteil gegen sie einräume. Ansonsten erwarte sie ein Urteil im Namen des Volkes, sagte sie der „Welt.“.

Bislang ist der Weltverband nicht davon abgerückt, dass die Sperre rechtens war. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, hieß es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2022. Aktuell wollte sich die ISU Medien gegenüber nicht äußern.