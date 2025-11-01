GKV-Spitzenverband

Verbandschef Blatt sagte der Deutschen Presse-Agentur, Pflegekräfte könnten sich auf eine faire Bezahlung verlassen. Die Politik müsse aber endlich Wege aufzeigen, um höhere Belastungen für Heimbewohner zu begrenzen.
2024 stiegen die Durchschnittslöhne um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Größere Zunahmen gab es einer Auswertung zufolge in Berlin, Brandenburg und Sachsen, moderate Steigerungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
