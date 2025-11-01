GKV-Spitzenverband

Pflegelöhne steigen - Kosten für Heimbewohner auch

Die Löhne für das Pflegepersonal sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen mitteilte, verbesserte sich der durchschnittliche Stundenlohn um 4,9 Prozent auf 23 Euro 70. Dadurch würden die Eigenanteile der Pflegebedürftigen um etwa 100 Euro pro Monat steigen. Ein Teil werde von den Pflegekassen aufgefangen.