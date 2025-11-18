Bundesverteidigungsminister Pstorius auf der Berliner Sicherheitskonferenz 2025 (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz verwies der SPD-Politiker auf eine zunehmende Bedrohung durch Russland. Moskau führe bereits hybride Angriffe mit Cyberattacken, Spionage, Sabotage und Desinformation durch. Als Beispiele nannte Pistorius geschädigte Unterseekabel, Luftraumverletzungen und Drohnenüberflüge. Hier könne man nicht mehr von Zufällen sprechen, es handele sich vielmehr um Strategie.

Der Bundesverteidigungsminister fügte hinzu, die Ostsee, die lange als Brücke zwischen den europäischen Ländern gegolten habe, werde immer mehr zum Gebiet der Konfrontation und sei - Zitat - "Putins Testfeld" für unsere Abschreckungs- und Reaktionsfähigkeit.

