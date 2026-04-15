Treffen in Berlin

Großbritanniens Verteidigungsminister Healey kündigte an, dass seine Regierung der Ukraine noch in diesem Jahr 120.000 Drohnen verschiedener Art liefern werde.
An dem Treffen nahmen auch der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow sowie NATO-Generalsekretär Rutte teil. Rutte kritisierte eine ungleiche Verteilung der Lasten bei der Unterstützung. Es herrsche jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks Einigkeit darüber, dass die Ukraine alles haben müsse, um im Kampf zu bleiben, sagte Rutte.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.