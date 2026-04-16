Treffen in Berlin
Pistorius ruft zur Unterstützung der Ukraine auf

Verteidigungsminister Pistorius hat zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Pistorius sagte nach einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin, dass die Hilfe weiter nötig sei, auch wenn die Augen der Welt auf den Nahen Osten gerichtet seien. Russland profitiere zudem von steigenden Ölpreisen, sagte der SPD-Politiker. Dadurch stehe Moskau mehr Geld zur Finanzierung des Kriegs zur Verfügung.

    Ein Familienfoto während eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe (UDCG) zur Koordinierung von militärischer Unterstützung für die Ukraine im Nato-Hauptquartier.
    Treffen der internationalen Kontaktgruppe (UDCG) zur Koordinierung von militärischer Unterstützung für die Ukraine. (Archivbild) (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)
    Großbritanniens Verteidigungsminister Healey kündigte an, dass seine Regierung der Ukraine noch in diesem Jahr 120.000 Drohnen verschiedener Art liefern werde.
    An dem Treffen nahmen auch der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow sowie NATO-Generalsekretär Rutte teil. Rutte kritisierte eine ungleiche Verteilung der Lasten bei der Unterstützung. Es herrsche jedoch auf beiden Seiten des Atlantiks Einigkeit darüber, dass die Ukraine alles haben müsse, um im Kampf zu bleiben, sagte Rutte.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.