Treffen in Berlin

Pistorius ruft zur Unterstützung der Ukraine auf

Verteidigungsminister Pistorius hat zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Pistorius sagte nach einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin, dass die Hilfe weiter nötig sei, auch wenn die Augen der Welt auf den Nahen Osten gerichtet seien. Russland profitiere zudem von steigenden Ölpreisen, sagte der SPD-Politiker. Dadurch stehe Moskau mehr Geld zur Finanzierung des Kriegs zur Verfügung.