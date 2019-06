Pläne für Molenbeek Das Kapitel der Attentate schließen

Keimzelle für Islamisten, sozialer Brennpunkt, ein Symbol für gescheiterte Integration. Das Ansehen Molenbeeks hat nach dem Terror in Belgien und in Frankreich gelitten. Doch der Brüsseler Stadtteil will dem etwas entgegensetzen.

Von Burkhard Birke

