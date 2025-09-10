In Ostpolen wurde ein Gebäude von Trümmerteilen einer abgeschossenen Drohne getroffen. (Wojtek Jargilo/PAP/dpa)

Nach polnischen Angaben waren in der Nacht mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Großteil von Belarus aus, das mit Russland verbündet ist. Drei der Drohnen seien abgeschossen worden. Tusk zufolge wurde niemand verletzt. Er sprach von einer groß angelegten Provokation.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, alles deute darauf hin, dass Russland den polnischen Luftraum absichtlich verletzt habe. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Straßburg, die Verletzung des polnischen Luftraums sei "beispiellos". Sie forderte neue Sanktionen gegen Moskau. Ratspräsident Costa sicherte Polen die volle Solidarität der EU zu. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron, der tschechische Regierungschef Fiala und Italiens Außenminister Tajani.

Russland wies die Vorwürfe zurück. Der russische Geschäftsträger in Warschau, Ordasch, sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA, Polen habe bislang keine Beweise für eine russische Herkunft der Drohnen vorgelegt.

Russland hatte in der Nacht zum Mittwoch erneut Angriffe auf die Ukraine geflogen, unter anderem auf die westukrainische Stadt Lwiw, die etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt ist.

Zum achten Mal NATO-Beratungen nach Artikel 4

Artikel 4 des Nordatlantikvertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter seine Sicherheit und seine Gebietshoheit bedroht sieht. Bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 waren auf Antrag mehrerer osteuropäischer Länder die Gesandten der Mitgliedsländer zu Konsultationen zusammengekommen. In der Geschichte des Bündnisses war das bisher sieben Mal der Fall.

