In Ostpolen wurde ein Gebäude von Trümmerteilen einer abgeschossenen Drohne getroffen. (Wojtek Jargilo/PAP/dpa)

Nach polnischen Angaben waren in der Nacht mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Großteil von Belarus aus, das mit Russland verbündet ist. Drei der Drohnen seien abgeschossen worden. Polens Regierungschef Tusk sprach von einer groß angelegten russischen Provokation.

NATO-Generalsekretär Rutte erklärte, unabhängig davon, ob es sich um eine absichtliche Verletzung des Luftraums handele oder nicht, sei Russlands Verhalten "absolut rücksichtslos" und "absolut gefährlich". Zugleich betonte er, die vergangene Nacht habe gezeigt, dass die NATO ihr Gebiet und ihren Luftraum verteidigen könne. Neben polnischen und niederländischen Kampfflugzeugen seien auch italienische AWACS-Überwachungsflugzeuge, Luftbetankungsflugzeuge sowie deutsche Patriot-Luftabwehreinheiten im Einsatz oder in Alarmbereitschaft gewesen.

EU-Ratspräsident Costa sicherte Polen die volle Solidarität der EU zu. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron, der tschechische Regierungschef Fiala und Italiens Außenminister Tajani. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem ernsten Präzedenzfall für Europa. Er bekräftigte zudem seine Forderung nach einer gemeinsamen Luftabwehr der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten.

Russland weist Vorwürfe zurück

Der russische Geschäftsträger in Warschau, Ordasch, sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA, Polen habe bislang keine Beweise für eine russische Herkunft der Drohnen vorgelegt. Die belarussische Armee teilte mit, sie habe in der Nacht mehrere Drohnen abgeschossen, die durch elektronische Störmaßnahmen vom Kurs abgekommen seien.

Russland hatte in der Nacht zum Mittwoch erneut Angriffe auf die Ukraine geflogen, unter anderem auf die westukrainische Stadt Lwiw, die etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt ist.

Zum achten Mal NATO-Beratungen nach Artikel 4

Artikel 4 des Nordatlantikvertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter seine Sicherheit und seine Gebietshoheit bedroht sieht. Bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 waren auf Antrag mehrerer osteuropäischer Länder die Gesandten der Mitgliedsländer zu Konsultationen zusammengekommen. In der Geschichte des Bündnisses war das bisher sieben Mal der Fall.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.