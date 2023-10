"Gazeta Wyborcza"-Journalist

"Die polnische Regierung verklagt uns bei jeder Gelegenheit"

Die PiS-Partei in Polen arbeitet an der "Repolonisierung der Medien". In der Praxis bedeute das die Gleichschaltung vieler Medien, so Bartosz Wielinski von der "Gazeta Wyborcza". Diese habe nun mit einer "Flut von Klagen" der Regierung zu kämpfen.

Bartosz Wielinski im Gespräch mit Brigitte Baetz | 04.10.2023