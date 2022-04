Russisches Gas

Der stelltvertretende Außenminister Szynkowski vel Sek sagte im Deutschlandfunk , man habe mit diesem Schritt seitens Russland schon in den vergangenen Jahren gerechnet. Deswegen sei man gut vorbereitet. Die Erdgasspeicher des Landes seien zu fast 80 Prozent gefüllt. Zudem nutze man ab Mai Energie-Terminals in Litauen und ab Sommer in der Slowakei. Von den Partnerländern Polens erwarte man Solidarität und mutige Schritte, um sich selbst von russischer Energie unabhängig zu machen, erklärte Szynkowski vel Sek.