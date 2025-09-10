Nach dem Eindringen mehrerer Drohnen hat Polens Luftwaffe eingegriffen. (Archivbild) (Czarek Sokolowski / AP / dpa)

Tusk sagte, es habe keine Opfer gegeben. Es bestehe kein Grund zur Panik. Zugleich bezeichnete er die Verletzung des polnischen Luftraums als groß angelegte Provokation. Er sei in engem Kontakt mit den Verbündeten.

Nach Angaben des polnischen Militärs waren mehr als ein Dutzend Drohnen bei russischen Angriffen auf die benachbarte Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Armee sprach von einem "Akt der Aggression" und einer "Bedrohung für die Bevölkerung".

Inzwischen wurden Teile einer Drohne in der Ortschaft Czosnówka im Osten des Landes gefunden. In Wyryki wurde ein Gebäude von Trümmerteilen getroffen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem gefährlichen Präzedenzfall für Europa und forderte eine entschlossene Reaktion der Verbündeten. EU-Verteidigungskommissar Kubilius betonte, es gelte jetzt unverzüglich eine "Drohnen-Abwehrmauer" entlang der gesamten Ostflanke der EU zu errichten.

Flughafen in Warschau zwischenzeitlich geschlossen

Vier Flughäfen in Polen wurden vorübergehend geschlossen, darunter der größte des Landes in der Hauptstadt Warschau. Inzwischen ist der Luftraum wieder geöffnet. Es kommt aber weiterhin zu Flugausfällen und Verspätungen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten immer wieder Verletzungen ihres Luftraums gemeldet. Am Montag waren in einem polnischen Dorf nahe der Grenze zu Belarus Trümmer eine mutmaßlich russischen Drohne gefunden worden. Einen ähnlichen Vorfall gab es im August. Das Verteidigungsministerium hatte erst gestern angekündigt, dass bei neuen Zwischenfälle auch die Flugabwehr zum Einsatz kommen könnte, um russische Drohnen abzuschießen.

Das NATO-Mitglied Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und ein zentraler Transitpunkt für westliche humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.