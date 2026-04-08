Waffenruhe im Iran-Krieg

Carlo Masala (Archivbild) (IMAGO / Future Image / Thomas Bartilla)

Dass der Iran allen Forderungen von Präsident Trump nachgekommen sei, sei "definitiv nicht richtig", sagte Masala im Deutschlandfunk . Nun seien harte Verhandlungen zu erwarten. Die zentrale Frage sei, was mit dem angereicherten Uran des Irans geschehe, erklärte Masala. Ein geschwächtes Regime könne in Zukunft erst recht versuchen, Nuklearwaffen zu entwickeln.

Im Iran-Krieg hat US-Präsident Trump kurz vor Ablauf seines Ultimatums einem Vorschlag Pakistans für eine zweiwöchige Waffenruhe zugestimmt. Dafür müsse der Iran die Straße von Hormus wieder öffnen, teilte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social mit. Der Iran erklärte anschließend seine Bereitschaft zur Öffnung der Meerenge. Die Zustimmung der Staatsspitze zur Feuerpause wurde im Fernsehen verkündet. Israel stimmte der Vereinbarung ebenfalls zu, laut Premier Netanjahu soll dies aber anders als zunächst berichtet nicht für den Kampf gegen die Hisbollah im Libanon gelten.

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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.