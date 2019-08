Man habe schon länger damit rechnen können, dass Salvini die Regierung beende und Neuwahlen anstrebe, so Labitzke. Der Streit um die geplante Hochgeschwindigkeits-Bahnverbindung nach Frankreich sei nur der Anlass gewesen, das zu vollziehen, was schon länger in der Luft lag: "Angesichts der Umfrageergebnisse, die für seine Partei eben sehr positiv sind und die versprechen, dass er eine reelle Chance hat, selbst Ministerpräsident werden zu können."

(picture alliance / Alessandro di Marco)Streit um die Bahntrasse Turin-Lyon

Das teuerste Großprojekt Europas

Seit Jahrzehnten wird über den Bau der Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke Turin-Lyon gestritten. Besonders im Nordwesten Italiens stehen sich Gegner und Befürworter gegenüber. Die Spaltung hat mittlerweile auch die italienische Regierung erreicht.

Wenn Salvini gewollt hätte, wäre eine weitere Zusammenarbeit möglich gewesen trotz einer Spaltung in der Koalition bedingt durch die Abstimmung über ein Bahn-Projekt. Salvini habe aber wohl für sich entschieden, dass nun ein guter Zeitpunkt gekommen sei, "Profit aus den Umfrageergebnissen zu ziehen".

Labitzke: Salvini hat auf Rücktritt von Premier Conte gesetzt

Die spannende Frage sie nun, wen die Italiener für den Regierungsbruch verantwortlich machen würden. Innenminister und Lega-Chef Salvini habe vorgesehen, dass er Premierminister Giuseppe Conte zum Rücktritt dränge könne, dass habe dieser aber bisher verweigert. Er verlange nun stattdessen von Salvini, dass dieser vorm Parlament öffentlich seine Entscheidung für die Aufkündigung der Koalition begründe und die Verantwortung dafür übernehme.

Das vollständige Interview lesen Sie hier in Kürze.