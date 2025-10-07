Messerangriff auf SPD-Politikerin

Die Bürgermeisterin von Herdecke, Stalzer, wurde durch Messerstiche verletzt. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, werde vielmehr ein "familiärer Hintergrund angenommen". Die beiden Kinder der 57-Jährigen befänden sich "zur Klärung des weiteren Sachverhalts" weiterhin bei der Polizei.

Nach Angaben der Behörden wurde Stalzer lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die SPD-Politikerin war vor knapp eineinhalb Wochen zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden.

