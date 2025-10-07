Messerangriff auf SPD-Politikerin
Polizei schließt politisches Tatmotiv aus

Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke in Nordrhein-Westfalen, Stalzer, schließen die Ermittler ein politisches Tatmotiv aus.

    Herdecke: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stehen auf einer Straße.
    Die Bürgermeisterin von Herdecke, Stalzer, wurde durch Messerstiche verletzt. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)
    Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, werde vielmehr ein "familiärer Hintergrund angenommen". Die beiden Kinder der 57-Jährigen befänden sich "zur Klärung des weiteren Sachverhalts" weiterhin bei der Polizei.
    Nach Angaben der Behörden wurde Stalzer lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die SPD-Politikerin war vor knapp eineinhalb Wochen zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden.
