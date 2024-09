Schüsse in München

Bewaffneter stirbt nach Schusswechsel mit Polizei

Am Morgen fallen Schüsse in München - in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums. Ein Mann schießt mit einer Langwaffe auf die Polizei. Die Einsatzkräfte schießen den Verdächtigen nieder. Er stirbt.