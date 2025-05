Logo der Gewerkschaft der Polizei (Jens Kalaene/dpa)

Der GdP-Vorsitzende Roßkopf sagte der "Bild"-Zeitung, die Bundespolizei fühle sich an eine Weisung von Bundesinnenminister Dobrindt gebunden und werde jeden Asyl- und Schutzsuchenden zurückweisen, mit Ausnahme von Schwangeren, Kranken und unbegleiteten Minderjährigen. Roßkopf widersprach damit Angaben von Bundeskanzler Merz. Dieser hatte erklärt, Deutschland kontrolliere die Grenzen derzeit in etwa so wie während der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Damals hatte die Bundespolizei Asylsuchende einreisen lassen.

Aus Sicht von Kritikern sind die Zurückweisungen nicht mit EU-Recht vereinbar. Roßkopf betonte, sollten Gerichte irgendwann erklären, dass das Vorgehen rechtswidrig war, liege die Verantwortung alleine beim Bundesinnenministerium.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Teggatz, bestätigte, dass die Bundespolizei alle Flüchtlinge, mit Ausnahme besonders gefährdeter Personen, ins Nachbarland zurückschickt. Dobrindts Weisung schreibe dies zwingend vor.

