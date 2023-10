Krieg im Nahen Osten

Erneut ist es zu Pro-Palästina-Demos gekommen. In Berlin sprach die Polizei von einer "angespannten Sicherheitslage". (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Im Berliner Stadtteil Neukölln wurden nach Angaben der Polizei mehrere Beamte durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstand leistende Demonstranten verletzt. Mehrere Autos und ein Lastwagen seien in Flammen aufgegangen. Wasserwerfer waren im Einsatz, um die Brände zu löschen. Die Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest.

In Frankfurt am Main kamen Wasserwerfer zum Einsatz, um eine verbotene pro-palästinensische Mahnwache in der Innenstadt aufzulösen. Zwei Kundgebungen in Bochum - eine pro-palästinensische und eine pro-israelische - verliefen den Angaben zufolge friedlich.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.