Das ehemalige Gefängnis Alcatraz. (dpa / Newscom / Image of Sport)

Trump erklärte auf seiner Online-Plattform "Truth Social", die Haftanstalt werde vergrößert und modernisiert. Dort sollten künftig die gefährlichsten und gewalttätigsten Verbrecher des Landes untergebracht werden. Das 1934 eröffnete Alcatraz liegt auf einer Insel vor San Francisco und wurde im Jahr 1963 aufgrund zu hoher Betriebskosten aufgegeben. Seit den 1970er Jahren ist die Anlage eine museale Touristenattraktion.

In einem weiteren Beschluss ordnete der US-Präsident Zölle von 100 Prozent auf Filme an, die nicht in den USA produziert wurden. Trump erklärte zur Begründung, ausländische Staaten lockten in einer konzertierten Aktion durch Anreize Regisseure und Studios. Der amerikanischen Filmindustrie drohe deshalb ein rascher Tod.

