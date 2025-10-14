Verteidigungspolitik

Union und SPD einigen sich, in welcher Form die Welcher Form der Wehrdienst wieder eingeführt werden könnte. (imago / Björn Trotzki)

Offenbar habe es doch noch Streitpunkte gegeben, so die Nachrichtenagentur EPD. Reuters schreibt sogar, die Einigung der Koalition sei "geplatzt". Zuvor hatte die ARD von einem Übereinkommen berichtet, zu dem auch die Einführung eines Losverfahrens gehöre. Mit diesem sollte entschieden werden, welche jungen Männer zur Musterung eingeladen und dann eventuell auch zum Wehrdienst eingezogen werden.

SPD-Fraktionschef Miersch hatte sich bereits zufrieden über die vereinbarten Eckpunkte geäußert. Sie seien eine gute Diskussionsgrundlage für das parlamentarische Verfahren. Unionsfraktionschef Spahn bezeichnete ein Losverfahren als fairste Variante. Dagegen gibt es allerdings rechtliche Bedenken. An diesem Donnerstag sollte die erste Lesung im Bundestag erfolgen.

Wehrdienst: AfD, Grüne und Linke kritisieren Losverfahren

Kritik kam von der Opposition. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Dröge, sagte in Berlin, das Los entscheiden zu lassen, wer gemustert und einberufen werden solle, sei ein absolut willkürliches und bürokratisches Verfahren. Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen, werde so nicht funktionieren. Ausgewählt würden vermutlich auch Personen, die weder besonders geeignet noch besonders motiviert seien. Linksfraktionschef Pellmann warnte vor einer "Lotto-Wehrpflicht". Das Vorhaben erinnere ihn an den Roman "Tribute von Panem", in dem Kinder für die Hungerspiele ausgelost würden.

AfD-Chefin Weidel sagte, sie habe "so etwas Schwachsinniges" selten gehört. Die Amerikaner hätten das während des Vietnamkrieges gemacht. Sie wäre aber nie auf die Idee gekommen, dass man so etwas in Deutschland einführen würde. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann argumentierte dagegen, ein Losverfahren diene dazu, in einem Auswahlprozess Gleichheit herzustellen.

