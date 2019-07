Das Problem der Entsorgung von Plastikmüll ist bekannt. Tonnen von Kunststoffpartikeln landen in den Ozeanen und belasten das Ökosystem. Doch Plastik ist bisher aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Es gibt viele Initiativen, die der Plastikflut den Kampf angesagt haben. Dennoch wachsen die Müllberge jeden Tag weiter. Nun wollen wir uns Ihren Lösungsansätzen und Ihren Ideen widmen. Wie gehen Sie ganz konkret mit dem Thema Müllvermeidung um? Wie lösen Sie für sich in Ihrer persönlichen Umgebung das Problem? Haben sie praktikable Vorschläge an Politik und Wirtschaft, wie wir diese Herausforderung gesellschaftlich meistern könnten?

Gesprächsgäste:

Dr. Bernhard Bauske , Projektkoordinator Meeresmüll beim WWF, Schwerpunkt Thema Verpackung & Recycling

