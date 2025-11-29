Proteste gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die Einsatzkräfte rechnen eigenen Angaben zufolge mit rund 50.000 Menschen, die gegen die Neugründung demonstrieren wollen. Gut 30 Protestzüge, Kundgebungen und Mahnwachen seien angemeldet worden. Die Polizei sei mit tausenden Kräften im Einsatz, hieß es. Im Mittelpunkt der zweitätigen Gründungsveranstaltung stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen Führung.

Die Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin Nina Kolleck von der Universität Potsdam sagte im Deutschlandfunk , der AfD gelinge es wie kaum einer anderen Partei, die Grundbedürfnisse der Jugend anzusprechen. Zudem biete sie in einer komplexen Welt einfache Lösungen an. Entscheidend sei jedoch, dass sich die jungen Leute von der AfD ernstgenommen fühlten, erklärte Kolleck.

