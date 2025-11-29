Polizisten und Protestierende gegen den Gründungskongress einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen. (AFP / SASCHA SCHUERMANN)

Das Protestbündnis "Widersetzen" teilte mit, alle wichtigen Zufahrtswege zum Veranstaltungsort, der Gießener Messe, seien blockiert. Es seien mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße.

Die Polizei teilte mit, an einer Blockade seien Polizeikräfte mit Steinen beworfen worden. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Zudem sprach die Polizei von etwa 300 Demonstrierenden, die mit gezündeten Bengalos, also Pyrotechnik, durch die Stadt liefen, sowie von einer größeren Gruppe von Vermummten innerhalb eines Protestzugs vom Bahnhof in Richtung Innenstadt.

Etwa 50.000 Menschen erwartet

Abgesehen von den Straßenblockaden begannen der Polizei zufolge schon am frühen Morgen die ersten Protestversammlungen. Daran hätten "mehrere tausend" Menschen teilgenommen. Zur Hauptdemonstration hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen.

Die Einsatzkräfte rechnen eigenen Angaben zufolge mit rund 50.000 Menschen, die gegen die Neugründung demonstrieren. Gut 30 Protestzüge, Kundgebungen und Mahnwachen seien angemeldet worden. Die Polizei sei mit tausenden Kräften im Einsatz, hieß es. Im Mittelpunkt der zweitägigen Gründungsveranstaltung stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen Führung.

Die Erziehungs- und Sozialwissenschaftlerin Nina Kolleck von der Universität Potsdam sagte im Deutschlandfunk , der AfD gelinge es wie kaum einer anderen Partei, die Grundbedürfnisse der Jugend anzusprechen. Zudem biete sie in einer komplexen Welt einfache Lösungen an. Entscheidend sei jedoch, dass sich die jungen Leute von der AfD ernstgenommen fühlten, erklärte Kolleck.

Die bisherige AfD-Jugendorganisation Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte. Als eigenständiger Verein war die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA nur lose an die AfD angebunden gewesen.

