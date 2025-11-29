Demonstranten auf einer Kundgebung gegen die Gründung einer AfD-Jugendorganisation in Gießen (AFP / SASCHA SCHUERMANN)

Die Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst. Zuvor war sie vom Bundesamt für den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Beobachtern zufolge sollte mit der Auflösung der JA negativen Auswirkungen auf die Mutterpartei vorgebeugt werden. Designierter Vorsitzender der neuen Organisation mit dem voraussichtlichen Namen "Generation Deutschland" ist der Brandenburger Landtagsabgeordnete Hohm.

Der Potsdamer Rechtsextremismusexperte Christoph Schulze sagte der "Welt", die bevorstehende Wahl Hohms sei " keinesfalls als Signal für eine Mäßigung zu werten” . Vielmehr stehe sie für ein "Festhalten am radikalen Kurs der bisherigen Jugendorganisation", erklärte der Forscher vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Ähnlich äußerte sich die Trierer Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze. Hohm wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als Rechtsextremist geführt. Gegenüber dem Deutschlandfunk bekräftigte er, er würde sich nie von der Identitären Bewegung distanzieren.

Blockaden und Proteste

Gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation wurde für mehrere Proteste mobilisiert. In der Innenstadt kamen Tausende friedlich zusammen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach von mehr als 20.000 Teilnehmern.

Das Protestbündnis "Widersetzen" versuchte mit Straßenblockaden den Zugang zu der Veranstaltung zu blockieren. Demnach waren am Vormittag mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten gegen Rechtsextremismus auf der Straße. Dabei kam es laut Polizei vereinzelt auch zu gewaltsamen Zusammenstößen. Teilweise seien Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen worden.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.