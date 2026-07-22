Nach Entführung

Inhaftiert in New York: Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau. (picture alliance / abaca / CNP / ABACA)

Ein US-Bundesrichter legte den Prozessstart für Maduro und dessen Frau Cilia Flores fest. Die US-Staatsanwaltschaft wirft beiden vor, Teil einer Verschwörung zum Drogenschmuggel in die USA gewesen zu sein. Sowohl Maduro als auch Flores bestreiten die Vorwüfe. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen lebenslange Haftstrafen.

Maduro und Flores waren im Rahmen eines völkerrechtlich umstrittenen US-Militäreinsatzes im Januar gefangen genommen und in die USA gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.